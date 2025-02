Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Ungewöhnlicher Fall von Diebstahl aus Pkw - Täter zerstören das Fahrzeug regelrecht - Polizei erhofft sich Zeugenhinweise

Bad Segeberg (ots)

Zu einer nicht alltäglichen Tat ist es am 26.02.2025 (Mittwoch) in der Zeit von 19.20 Uhr bis 20.40 Uhr auf dem Parkplatz 'Backofenwiese' in der Straße Hinter den Kirchhöfen gekommen. Unbekannte Täter haben ein Fahrzeug derart schwer beschädigt, dass in der Anzeige von einem Schaden im fünfstelligen Bereich ausgegangen wird.

Der Fahrzeughalter stellte sein Fahrzeug, einen dunkelgrauen Audi A6-Avant mit Segeberger Kennzeichen, gegen 19.20 Uhr zu Parken auf dem Parkplatz ab und kam gegen 20.40 Uhr zurück. In diesem Zeitraum haben unbekannte Täter das Fahrzeug aufgebrochen und durchsucht. Bei der Tat haben die Täter einen kleinen dreistelligen Bargeldbetrag gefunden und an sich genommen. Nicht erklären können die Ermittler sich derzeit, warum der oder die Täter ein derart großes Aggressionspotenzial an den Tag legten und das Fahrzeug des Geschädigten derart stark beschädigten. Rundherum wurden Scheiben eingeschlagen, Türen mit einem unbekannten Gegenstand durchlöchert, Türgriffe abgerissen und Fahrzeugteile extrem deformiert. Diese Handlung des oder der Täter muss einige Zeit gedauert und vor allem auch starke Geräuschentwicklung mit sich gebracht haben. Aus diesem Grund erhoffen sich die Ermittler des Polizeirevieres Bad Segeberg berechtigt Zeugenhinweise. Wer also ungewöhnliche Feststellungen im Bereich des Tatortes und im genannten Tatzeitraum gemacht hat, möge sich unter der Rufnummer 04551-884-0 melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell