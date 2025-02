Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Erneut unerlaubte Umgang mit Abfall - Polizei erhofft sich Zeugenhinweise

Elmshorn (ots)

In der Zeit vom 23.02.2025, 15.00 Uhr (Sonntag) und dem 25.02.2025, 14.15 Uhr (Dienstag) ist es zu einer illegalen Abfallentsorgung im Hainholzer Damm, Höhe der Bushaltestelle 'Am Erlengrund' bei den dortigen Abfallcontainern gekommen.

Es ist leider keine Seltenheit, dass Abfalle an den Sammelstellen nicht in die entsprechenden Container, sondern daneben abgelegt werden. Ein besonderes Ärgernis ist es dann jedoch, wenn es sich um Farben und Lacke handelt, die an diesen Ablagestellen gar nicht entsorgt werden dürfen und wenn die Behältnisse dann auch noch teilweise ausgekippt sind.

Der Fall wird beim Ermittlungsdienst Umwelt und Verkehr des Polizei- Autobahn- und Bezirksrevieres Elmshorn ermittelt. Sachdienliche Hinweise von möglichen Zeugen können nach dort unter der Rufnummer 04121-4092-0 mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell