Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Versuchter Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus - Täter erlangen kein Stehlgut - Polizei sucht Zeugen

Elmshorn (ots)

Am 27.02.2025 (Donnerstag) ist es in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 19.20 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße 'Bei der alten Mühle' gekommen. Der oder die Täter machen offenbar keine Beute.

In dem oben genannten Zeitraum drangen Täter auf bisher noch unbekannte Weise in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Es wurde nach ersten Ermittlungen lediglich ein Raum aufgesucht und Schränke und Schubladen durchsucht. Danach wurde die Tat anscheinend abgebrochen. Gründe hierfür sind derzeit nicht bekannt.

Die Ermittlungen zu dieser Tat werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Sachdienliche Hinweise von möglichen Zeugen über Personen oder Fahrzeuge, die in Tatort- oder Tatzeitnähe aufgefallen sind, können unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de mitgeteilt werden.

