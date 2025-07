Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Barßel - Suchmaßnahmen

Am Dienstag, 01. Juli 2025 gegen 17:30 Uhr meldete eine 18-jährige Barßelerin, dass soeben mehrere Kinder am Ruderverein in die Soeste gesprungen seien. Eines der Kinder sei nicht wieder aufgetaucht. Seitens der Polizei wurden umgehend Einsatzkräfte der Polizei und der Freiwilligen Feuerwehr Barßel zum Einsatzort entsandt. Es folgten umfangreiche Suchmaßnahmen unter Einsatz eines Polizeihubschraubers, Tauchern der DLRG sowie eine Absuche des Ufers. Im weiteren Verlauf der Suchmaßnahmen ergaben sich keinerlei Hinweise darauf, dass ein tatsächliches Unglück stattgefunden hatte. Gegen 19:05 Uhr wurden die Suchmaßnahmen eingestellt.

Friesoythe - Brand eines Restmüllcontainers

Am Dienstag, 01. Juli 2025 gegen 22:49 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Restmüll-Container auf einem Müllsammelplatz in der Seeblickstraße in Brand. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Markhausen gelöscht werden.

