Polizei Hagen

POL-HA: Hagener muss nach häuslicher Gewalt in Gewahrsam genommen werden

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Donnerstag (11.07.) kam es in einem Mehrfamilienhaus in Altenhagen gegen 19 Uhr zu einem Polizeieinsatz. Eine Hagenerin gab an von ihrem Ehemann geschlagen worden zu sein. Sie schilderte, dass ihr der 49-Jährige bei einem Streit mit der Faust in das Gesicht geschlagen habe. Die Hagenerin begab sich anschließend eigenständig in ärztliche Behandlung. Der 49-Jährige verließ zunächst das Haus, kehrte dann jedoch wieder zurück und randalierte im Hausflur. Bei Eintreffen der Polizei war der Hagener verbal aggressiv, erhob die Stimme gegen die Beamten, baute sich bedrohlich auf und ballte die Faust. Er gestikulierte darüber hinaus wild vor den Gesichtern der Einsatzkräfte und forderte diese auf, andere Hausbewohner aus deren Wohnungen zu verweisen. Der Mann schrie immer wieder laut los, steigerte sich in seinen verbalen Aggressionen und provozierte Nachbarn. Polizisten brachten den Hagener aufgrund seines Verhaltens zunächst in den Streifenwagen. Da er fortlaufend weitere Straftaten ankündigte, nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam. Der 49-Jährige erhielt eine Strafanzeige und ein zehntägiges Rückkehrverbot. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell