Emstek - Diebstahl eines Faltgerüstes

Am Montag, 30. Juni 2025 in der Zeit zwischen 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr entwendeten unbekannte ein Faltgerüst auf Rollen aus den Räumlichkeiten des Schwimmbades in der Ostlandstraße. Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel.: 04473/93218-0) entgegen.

Emstek - Diebstahl aus Hofladen

Am Mittwoch, 02. Juli 2025 gegen 08:35 Uhr begab sich eine männliche Person an einen Landladen in der Straße Mittelweg, OT Hoheging und brach eine dortige Geldkassette auf. Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel.: 04473/93218-0) entgegen.

Cloppenburg - vers. Einbruch in Wohnung

Am Donnerstag, 03. Juli 2025 gegen 00:22 Uhr versuchten unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im Habichtweg zu verschaffen. Die Bewohnerin hörte Lärm und schaltete daraufhin Licht an, daraufhin flüchteten die Unbekannten. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in Wohnhaus

Am Mittwoch, 02. Juli 2025 in der Zeit zwischen 09:45 Uhr bis 13:00 Uhr begaben sich unbekannte auf ein Grundstück in der Norderneystraße und verschafften sich Zutritt zum dortigen Wohnhaus. Eine genaue Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Essen (Old.) - Verkehrsunfall / Verursacher unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 02. Juli 2025 gegen 21:21 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann aus Essen mit seinem Pkw die Straße Vogels-Anger in Richtung August-Meyer-Straße. Beim Rückwärtsfahren touchierte er einen parkenden Pkw. Es entstand ein Schaden von 1.150,00 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde beim Verursacher ein Atemalkoholtest durchgeführt, dieser ergab einen Wert von 2,86 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutprobe wurde durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

