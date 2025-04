Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Kühlraum

Suhl (ots)

In der Zeit von Sonntagabend, 21:00 Uhr, bis Montagvormittag, 10:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in den Kühlraum eines Imbisses ein, welcher sich in der Tiefgarage eines Parkhauses in der Friedrich-König-Straße in Suhl befindet. Die Einbrecher entwendeten Lebensmittel in noch unbekanntem Wert und flüchteten anschließend unbemerkt. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder verdächtigen Personen im Tatzeitraum geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0108110/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

