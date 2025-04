Ulm (ots) - Der 70-Jährige fuhr gegen 9 Uhr in der Steigstraße in auswärtige Richtung. Plötzlich rannte ein Reh auf die Straße und prallte dem Skoda in die linke Fahrzeugseite. Danach verschwand das Wildtier im angrenzenden Wald. Am Skoda blieb ein Schaden von etwa 2.500 Euro zurück. +++++++ 0661014 (BK) ...

