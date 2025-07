Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Brand eines Schleppers

Am Mittwoch, 02. Juli 2025 gegen 20:20 Uhr geriet ein Schlepper aus derzeit unbekannter Ursache in Brand. Der Schlepper war in einer Lagerhalle in der Schleusenstraße, OT Elisabethfehn abgestellt wiorden. Durch den Brand wurden das Hallendach sowie umliegende Gerätschaften ebenfalls beschädigt. Eine Schadenssumme liegt derzeit noch nicht vor. Der Brand konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren Barßel. Ramsloh und Godensholt gelöscht werden.

Bösel - Sachbeschädigung

Am Dienstag, 01. Juli 2025 in der Zeit zwischen 07:00 Uhr bis 16:40 Uhr beschädigten Unbekannte mittels unbekanntem Gegenstand die äußere Verglasung eines Thermopenfensters eines Wohnhauses in der Hülsberger Straße. Der Schaden wurde auf 150,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Bösel (Tel.: 04494/922620) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell