Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Diebstahl von Holzstämmen

In der Zeit von Samstag, 17. Mai 2025 00:00 Uhr bis Donnerstag, 03. Juli 2025 10:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ca. 30 Holzstämme, welche auf einem Lagerplatz in der Herßumer Straße abgelegt worden waren. Es entstand ein Schaden von ca. 3.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/8038400) entgegen.

Emstek - Diebstahl einer Bronzefigur

In der Zeit von Montag, 30. Juni 2025 14:00 Uhr bis Mittwoch, 02. Juli 2025 14:00 Uhr begaben sich derzeit unbekannte Täter in den Garten eines Grundstücks in der August-Kühling-Straße und entwendete eine Bronzefigur. Eine genaue Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel.: 04473/932180) entgegen.

Cloppenburg - Brand von Dämmmaterial

Am Donnerstag, 03. Juli 2025 gegen 13:40 Uhr gerieten bei Schweißarbeiten in einem Rohbau an der Resthauser Straße Dämmmaterial in Brand. Es entstand ein Schaden am Mauerwerk. Eine Schadenssumme ist nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 30. Juni 2025 in der Zeit zwischen 12:30 Uhr bis 17:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, VW Golf. Das Fahrzeug war in der Industriestraße abgestellt worden. Es entstand ein geschätzter Schaden von ca. 3.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel.: 04474/93942-0) entgegen.

