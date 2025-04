Polizei Paderborn

POL-PB: Drei schwerverletzte Verkehrsteilnehmer bei Unfällen auf der Boker Straße

Delbrück (ots)

(mh) Bei zwei Unfällen auf der Boker Straße in Delbrück haben sich im Laufe des Donnerstags, 03. April, drei Verkehrsteilnehmer schwere Verletzungen zugezogen.

Gegen 06.05 Uhr war ein 23-Jähriger in einem Ford Transit auf der Boker Straße in Richtung Bundesstraße 64 unterwegs. Trotz roter Ampel überfuhr der Mann den Kreuzungsbereich mit der Jakobstraße und stieß mit einer 54-Jährigen zusammen. Die Frau war in einem Volvo bei grüner Ampel auf die Boker Straße eingebogen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Ford gegen einen Ampelmasten, riss diesen aus der Verankerung und rutschte im Anschluss gegen einen auf einem Firmengrundstück abgestellten Sattelauflieger. Auch der Volvo schleuderte gegen einen Ampelmasten. Rettungswagen brachten den schwerverletzten Mann und die ebenso schwerverletzte Frau in Paderborner Krankenhäuser. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei leitete den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro.

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 16.35 Uhr. Der 38-jährige Fahrer eines VW Polo war auf der Boker Straße in Richtung Delbrücker Innenstadt unterwegs. Als er nach links auf ein Grundstück auffahren wollte, stieß er mit einem 88-jährigen Mann in einem elektrischen Rollstuhl zusammen, der auf dem kombinierten Geh- und Radweg ebenfalls in Richtung Delbrück fuhr. Der Senior stürzte mit dem Rollstuhl zu Boden und zog sich Verletzungen an der Schulter und am Kopf zu. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus nach Salzkotten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 350 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell