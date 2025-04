POL-PB: Telefonbetrüger wieder aktiv

Hövelhof (ots) - (md) Am Mittwoch, 02. April, stürzte ein E-Scooter-Fahrer gegen 05.40 Uhr auf der Gütersloher Straße in Hövelhof und verletzte sich dabei schwer. Der 46-jährige kam mit seinem Scooter aus dem Pöppelbaumweg in Richtung Gütersloher Straße. Dort bog er nach links auf den Radweg in Richtung Kaunitz und stürzte aus ungeklärter Ursache. Der Fahrer trug keinen Helm und kam schwerverletzt in ein ...

