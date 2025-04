Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer und Kind bei Unfall verletzt

Salzkotten (ots)

(mh) Bei einem Unfall auf der Straße "An der Burg" in Salzkotten haben sich am Donnerstagnachmittag, 03. April, ein Mann und ein Kind auf einem Motorrad Verletzungen zugezogen.

Eine 44-jährige Skodafahrerin fuhr gegen 16.30 Uhr von einem Parkplatz auf die Straße "An der Burg" auf. Dabei stieß sie mit einem 32-jährigen Motorradfahrer auf einer Kawasaki zusammen. Der Mann wollte gemeinsam mit einem sechsjährigen Jungen vom Kreisverkehr der Paderborner Straße aus kommend an dem Parkplatz vorbeifahren. Rettungswagen brachten den schwerverletzten 32-Jährigen und das leichtverletzte Kind in ein Paderborner Krankenhaus. Die Kawasaki musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die Straße "An der Burg" für rund eine Stunde komplett gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell