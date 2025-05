Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrradfahrer angefahren

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagabend kam es in der Herzog-Karl-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Die Pkw-Fahrerin meldete den Unfall erst nachträglich der Polizei. Den bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr die 22-jährige Frau mit ihrem Wagen in Richtung B270. An der Kreuzung zur Vogelweher Straße querte ein wartepflichtiger Fahrradfahrer von links die Straße. Es kam zur Kollision. Der Fahrradfahrer gab zunächst an unverletzt zu sein. Am Wagen enstand leichter Sachschaden in Höhe von circa. 500 Euro. Die beiden Parteien tauschten ihre Personalien aus. Im Laufe des Abends wollte sich der Radfahrer aufgrund von Schmerzen doch in ein Krankenhaus begeben, weshalb die 22-Jährige den Unfall vorsorglich bei der Polizei nachmeldete. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell