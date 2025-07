Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit zwei Verletzten

Am Freitag, dem 04.07.2025, kam es gegen 15:45 Uhr in Lohne auf der Keetstraße zum Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw. Eine 69 Jahre alte Lohnerin kam beim Verlassen des Kreisverkehrs Keetstraße/Klapphakenstraße stadteinwärts nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr die Fußgängerfurt in der Fahrbahnmitte, kam in den Gegenverkehr und stieß dort im weiteren Verlauf frontal mit dem Pkw einer 63 Jahre alten Frau aus Lohne zusammen, die die Keetstraße stadtauswärts befuhr. Die beiden Frauen wurden verletzt und die Pkw beschädigt. Da sich vor Ort der Verdacht auf Alkoholbeeinflussung bei der 69-jährigen Lohnerin ergab, wurde ihr eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt. Gegen die Unfallverursacherin wird jetzt wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Visbek (Norddöllen) - Einbruchdiebstahl

Im Zeitraum vom 03.07.2025, ca. 23:00 Uhr, bis 04.07.2025, ca. 07:00 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter Zutritt zu einer Lagerhalle in der Straße Norddöllen in Visbek. Sie entwendeten Gegenstände im Wert von ca. 35.000 Euro. Personen, die tatrelevante Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Vechta unter 04441/943-115 in Verbindung.

Vechta (Langförden) - Einbruchdiebstahl in Friseursalon

Im Zeitraum vom 03.07.2025, ca. 18:30 Uhr, bis 04.07.2025, ca. 07:55 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter Zutritt zu einem Friseursalon an der Hauptstraße in Langförden und entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die tatrelevante Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Vechta unter 04441/943-115 in Verbindung.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, dem 04.07.2025, kam es gegen 12:15 Uhr in der Lohner Straße in Vechta zu einem Verkehrsunfall. Die 31-jährige Unfallverursacherin aus Vechta beabsichtigte mit ihrem Pkw nach links in die Lüscher Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden 24-jährigen Radfahrer aus Cuxhaven. Der Radfahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell