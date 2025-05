Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Kollision zwischen Pkw und Motorrad auf Landstraße - Motorradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Beim Einfahren auf die Landstraße 134 kam es am Mittwoch, 30.04.2025, kurz nach 13.00 Uhr, zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Landstraße von Binzen kommend und beabsichtigte an der Einfahrt zur Werner-Glatt-Straße zu wenden. Beim Einfahren in die Landstraße übersah der 24-Jährige einen von rechts kommenden 58-jährigen Motorradfahrer. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge in deren Folge der Motorradfahrer stürzte und nach einer Rutschstrecke von etwa 20 Metern auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Der Motorradfahrer sei leicht verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

