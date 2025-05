Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Körperverletzung auf Marktplatz - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 29.04.2025, gegen 13.45 Uhr, soll ein Mann einem 36-jährigen Mann mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der 36-Jährige sei dabei zu Boden gegangen. Der 36-Jährige wurde leicht verletzt. Der Vorfall soll sich in der Fußgängerzone, in der Nähe des Durchgangs vom Alten Marktplatz zum Neuen Marktplatz, unweit einer Gaststätte ereignet haben und einige Marktbeschicker hätten verbal auf den Mann, welcher den 36-Jährigen zu Boden schlug, eingewirkt. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben.

