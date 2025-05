Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Verdacht versuchter Raub - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein 25-jähriger Mann steht im Verdacht, am Donnerstag, den 01.05.2025, gegen 14.10 Uhr, am Busbahnhof in Waldshut einen 18-jährigen Mann mit einem Messer bedroht und von diesem Geld gefordert zu haben. Als der 18-Jährige sich weigerte und mit der Polizei drohte sei er von dem 25-Jährigen geschlagen worden. Danach ergriff der 25-Jährige, die Flucht. Auch der 18-Jährige entfernte sich zunächst vom Busbahnhof, kam aber gegen 14.50 Uhr zusammen mit einem 27-jährigen Bekannten wieder zurück, wo er erneut auf den 25-Jährigen traf. Als der 18-Jährige sowie der 27-Jährige den 25-Jährigen zur Rede stellte, habe der 25-Jährige die beiden mit Pfefferspray besprüht. Der 18-Jährige und der 27-Jährige wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst erstversorgt. Der 25-Jährige ergriff abermals die Flucht, konnte aber im Rahmen der Fahndung festgestellt und in Gewahrsam genommen werden.

Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Das Kriminalkommissariat ist rund um die Uhr über den Kriminaldauerdienst Bad Säckingen, Telefon 07761 934 500, erreichbar.

