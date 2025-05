POL-FR: Bad Säckingen: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz am Bahnhof

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 30.04.2025, kam es in der Fricktalstraße am Kreisverkehr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mofa-Fahrer und einer VW- Fahrerin. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die 21-jährige VW-Fahrerin in den Kreisverkehr ein und kollidierte dort mit dem 43-jährigen Mofa-Fahrer. Dieser kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. An ...

