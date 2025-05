Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 30.04.2025, gegen 11:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem 83-jährigen Radfahrer und einem VW Up. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte der Radfahrer an der Überquerungshilfe in der Öflingerstaße mit dem VW beim Versuch die Fahrbahn zu kreuzen. Der Radfahrer kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Während sich die Insassen des VWs um den Radfahrer kümmerten, fuhr eine 69-jährige VW Polo- Fahrerin auf den VW Up auf. Alle Beteiligten wurden leicht verletzt. Der Radfahrer und die VW Polo- Fahrerin wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang noch unbekannter Höhe. CE

