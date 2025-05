Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfall im Kurvenbereich

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 01.05.2025, ereignete sich gegen 14 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L159 zwischen Detzeln und Untermettingen. Der 37-jährige Fahrer eines Trikes habe in einer Linkskurve einem bislang unbekannten Motorradfahrer ausweichen müssen und kollidierte daraufhin mit der Leitplanke. Dabei wurde er leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Verkehrspolizei in Waldshut (Tel. 07751 8963 0) hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den möglichen Verursacher geben können. CE

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell