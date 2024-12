LPI-G: Unfall in der Otto-Rothe-Straße

Altenburg (ots) - Altenburg: Ein 44-jähriger Täter wurde in den vergangenen Tagen bei mehreren Diebstählen im Altenburger Stadtgebiet erwischt. Auch am 09.12.2024 wurde der Tatverdächtige gegen 10:30 Uhr beim Diebstahl von Bekleidung in einem Modegeschäft in der Fabrikstraße durch das Personal gestellt, nachdem die Warensicherung Alarm ausgelöst hatte. Bei der Durchsuchung des Beschuldigten fanden Polizeibeamte neben Diebesgut aus einem anderen Geschäft auch ein ...

mehr