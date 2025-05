Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Unfall mit Schwerstverletzten- zwei Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 01.05.2025, ereignete sich gegen 16:45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B315 an der Abzweigung zur K6513 zwischen einem Pedelec und einem Motorrad. Der 51-jährige Pedelec- Fahrer befuhr die B315 von Wellendingen kommend und beabsichtigte, nach bisherigen Erkenntnissen, von der B315 auf die K6513 in Richtung Unterwangen abzubiegen. Der 22-jährige Motorradfahrer befuhr die B315 in gleicher Richtung und überholte den Pedelec-Fahrer, wodurch beide Fahrzeuge kollidierten und beide Fahrzeugführer zu Fall kamen. Dabei wurden beide Fahrer lebensgefährlich verletzt und mit Rettungshubschraubern in umliegende Kliniken geflogen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Die B315 musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Neben der Polizei waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehr, zwei Rettungswagen, zwei Notärzte und zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. CE

