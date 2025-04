FW Allensbach: B1 Fläche klein

Allensbach (ots) - Am Morgen des 12.02.2025 um 9:27 Uhr wurde die Abteilung Allensbach sowie die Abteilung Hegne der Feuerwehr Allensbach zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage im Kloster Hegne alarmiert. Nach einer ausgiebigen Erkundung konnte kein schädigendes Ereignis, jedoch ein technischer Defekt am Schlüsseldepot festgestellt werden. Die Einsatzstelle wurde nach ungefähr 40 Minuten an den Eigentümern übergeben. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Allensbach Timo Hauer ...

