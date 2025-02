FW Allensbach: BMA1 Objektschutz

Allensbach (ots) - Am 01.02.2025 um 18:51 Uhr alarmierte die Leitstelle einen Kleinalarm der Abteilung Allensbach in die Bachgasse, da dort ein Grill auf einem Balkon gebrannt hatte. Die Einsatzkräfte kontrollierten den Brandort. Konnten aber keine weitere Gefahr feststellen, sodass die Einsatzkräfte den Einsatz beenden konnten und daraufhin wieder einrückten. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Allensbach Fabian Daltoe E-Mail: fabian.daltoe@feuerwehr-allensbach.de ...

