Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee, L146: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 30.04.2025, gegen 18:00 Uhr befuhr ein 62-jähriger Pkw-Fahrer die L146, aus Menzenschwand kommend in Richtung Schluchsee-Aha. Kurz nach dem Äulemer Kreuz überholte er einen vorausfahrenden Lkw, übersah jedoch einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Motorradfahrer. Motorrad- sowie Pkw-Fahrer versuchten noch durch Abbremsen und Ausweichen einen Verkehrsunfall zu vermeiden, was jedoch nicht gelang. Die beiden Fahrzeuge kollidierten seitlich, der 67-jährige Motorradfahrer stürzt hierbei und wird schwer verletzt. Er wurde zur ärztlichen Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell