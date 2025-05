Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wyhl am Kaiserstuhl: Hochwertige Fotoausrüstung aus Auto entwendet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 30.04.2025, im Zeitraum 17:00 Uhr - 17:07 Uhr, wurde in der Rheinstraße in Wyhl a. K. auf einem Parkplatz direkt am Rhein ein Auto aufgebrochen.

Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, wurde durch den oder die Täter die Heckscheibe eines grauen Mercedes-Benz mit Hilfe eines unbekannten Gegenstands eingeschlagen.

Aus dem Fahrzeug wurde anschließend eine sehr hochwertige Fotoausrüstung (zwei Spiegelreflexkameras der Marke "Canon" sowie zwei Teleobjektive) im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Hinweise zur Täterschaft liegen bislang nicht vor.

Zeugen, welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

ow (RE)/ ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell