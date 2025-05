Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen, B31, Höhe Unadingen: Nötigung im Straßenverkehr, Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 30.04.2025, gegen 07:20 Uhr befuhr eine 24-jährige Pkw-Fahrerin die B31 aus Fahrtrichtung Donaueschingen kommend in Richtung Löffingen. Auf Höhe Unadingen, im dortigen zweispurigen Bereich, versuchte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines VW Crafter rechts an der Pkw-Fahrerin vorbeizufahren, was jedoch nicht gelang. Im Anschluss bedrängte der Fahrer des VW durch dichtes Auffahren die vor ihm fahrende Frau, überholte schließlich und nötigte die Pkw-Fahrerin nach dem Einscheren vor ihrem Pkw bis zum Stillstand abzubremsen. Hierbei kam es zum kompletten Erliegen des Fahrzeugverkehrs, der Beschuldigte fuhr im Anschluss eilig davon. Bei dem VW Crafter handelte es sich um ein grünes Fahrzeug mit Firmenaufschrift und polnischer Zulassung.

Personen, welche zum genannten Zeitpunkt entsprechende Wahrnehmungen zum Fahrzeug oder Fahrzeugführer gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0 in Verbindung zu setzen.

