POL-FR: Sasbach am Kaiserstuhl: Mutmaßliche Brandstiftung - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 29.04.2025, gegen 19:00 Uhr stellte eine Polizeistreife in Titisee eine brennende Parkbank in einer Parkanlage in der Nähe des Bahnhofs Titisee fest. Mittels mitgeführten Feuerlöscher konnte der Brand durch die Polizeibeamten gelöscht und ein Ausbreiten auf Rasenfläche und Sträucher verhindert werden. Nach den derzeitigen Ermittlungen sind keine Hinweise zur Brandentstehung bzw. zur ...

