POL-FR: Gemarkung Lörrach: Verlorene Ladung verursacht Unfall auf Autobahn - Zeugen/weitere Geschädigte gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 30.04.2025, kurz vor 09.35 Uhr, verlor ein unbekannter Fahrzeugführer eine Holzpalette von seinem Fahrzeug. In der Folge wurde die Holzpalette von zwei Pkws überfahren. Der Unbekannte befuhr die Autobahn A 98 von Lörrach kommend in Richtung Weil am Rhein, als er die Holzpalette in Höhe der Anschlussstelle Kandern von seinem Fahrzeug verlor. Die Holzpalette lag auf der rechten Fahrspur, wo sie von zwei Pkws überfahren wurde. An einem Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche Hinweis zu dem unbekannten Fahrzeug geben können und womöglich weitere Geschädigte, welche mit ihrem Fahrzeug über die Holzpalette fuhren.

