Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstag, den 05.07.2025, kam es gegen 12:50 Uhr in Lohne im Einmündungsbereich Josefstraße/Brinkstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Die 29-jährige Lohnerin beabsichtigte mit dem PKW im Einmündungsbereich die Brinkstraße aus Richtung Josefstraße zu befahren. Dabei kam es mit der von rechts kommende 32-jährigen Radfahrerin zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta (04441 / 9430) zu melden.

Vechta - Fahren unter Betäubungsmittelbeeinflussung

Am Samstag, den 05.07.2025, befuhr gegen 09:50 Uhr ein 34-jähriger mit dem PKW die Straße Lattweg in Vechta. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein anschließend durchgeführter Drogenvortest verlief hinsichtlich THC und Kokain positiv. Dem Beschuldigten wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, den 06.07.2025, befuhr gegen 00:15 Uhr ein 52-jähriger aus Löhne (NRW) mit seinem PKW die Märschendorfer Straße in Dinklage. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle kann festgestellt werden, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Kurz vor der Kontrolle versuchte er noch, mit einem Mitfahrer unbemerkt den Platz zu tauschen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 52-Jährigen ein.

Vechta - Fahren unter Alkohol- und mutmaßlich Betäubungsmitteleinfluss

Am Samstag, den 05.07.2025, befuhr gegen 20:10 Uhr ein 42-jähriger Vechtaer mit seinem Pkw die Oldenburger Straße. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol sowie Betäubungsmitteln stehen könnte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sowie einem Richter wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Goldenstedt - Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Am Samstag, den 05.07.2025, kam es gegen 22:00 Uhr am Rande einer Open-Air-Veranstaltung am Hartensbergsee, Tiefer Weg 20 in Goldenstedt, zu Streit zwischen einer 26-jährigen Frau aus Quakenbrück und einer bislang unbekannten männlichen Person. Im Rahmen des Streits schlug der unbekannte Täter dem Opfer mit der Faust ins Gesicht, sodass dieses verletzt wurde. Anschließend entfernte sich der Täter vom Ereignisort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell