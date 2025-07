Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Brand in Imbiss

Am Sonntag, 06. Juli 2025 gegen 20:31 Uhr kam es in einem Imbiss in der Straße Am Karlsberg zu einem Brand. Bei dem Versuch in Brand geratene Lebensmittel auf dem Grill zu löschen geriet die Dunstabzugsanlage in Brand. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Barßel gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Saterland - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Samstag, 05. Juli 2025 19:00 Uhr bis Sonntag, 06. Juli 2025 beschädigten derzeit unbekannte Täter einen Pkw, Nissan Qashqai, welcher auf einem Grundstück in der Straße Piepkebierich abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 200,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/93390) entgegen.

Friesoythe - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 06. Juli 2025 gegen 20:07 Uhr befuhr ein 50-jähriger Mann aus Friesoythe die Alte Hauptstraße. Im Rahmen einer dort durchgeführten Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann zuvor alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Test ergab einen Wert von 1,83 Promille. Zudem war der 50-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Blutprobe wurde entnommen, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell