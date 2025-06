Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken- Kein Bock auf Benzin/ Ungewöhnlicher Einsatz an der Tankstelle

Dinslaken (ots)

Die Polizeiwache Ost in Dinslaken wurde über eine Gefahrenstelle durch einen frei laufenden Ziegenbock informiert, welcher auf der Brinkstraße im Bereich der Kreuzung mit der Kurt-Schumacher-Straße unterwegs war. Bei Eintreffen an der Einsatzörtlichkeit wurden die Einsatzkräfte der Polizei an die nahe gelegene Tankstelle verwiesen, in welcher sich der Ziegenbock nun aufhalten solle.

Die Kassiererin der Tankstelle gab den Einsatzkräften gegenüber an, dass tatsächlich ein Ziegenbock die Tankstelle betreten habe. Getankt habe er zuvor nicht, auch die zum Verkauf ausgestellten Snacks und Getränke hätten ihn wenig interessiert. Der Ziegenbock sei entspannt und zielstrebig durch den Verkaufsraum der Tankstelle geschlendert und habe sich im Bereich hinter der Verkaufstheke vor der Bürotür zur Ruhe gelegt.

Dort konnte der Ziegenbock durch die Einsatzkräfte dingfest gemacht werden. Er war unversehrt und machte keinerlei Anstalten, zu fliehen. Angaben zu seiner Identität verweigerte er jedoch, weshalb das zuständige Veterinäramt hinzugezogen wurde. Anhand eines implantierten Chips konnte am Dienstag ein vermeintlicher Besitzer in Oberhausen ausfindig gemacht werden. Dieser teilte mit, dass er den Ziegenbock bereits vor einiger Zeit nach Herne verkauft habe und dass er sich nicht vorstellen könne, wie es der Bock von dort bis nach Dinslaken geschafft haben könnte. Der ehemalige Besitzer in Oberhausen nahm den Ziegenbock schließlich vorübergehend wieder in seine Obhut.

Die Polizei bittet die Besitzerin oder den Besitzer, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise auf die Herkunft des Ziegenbocks werden ebenfalls gerne entgegengenommen.

Kontakt zur Polizei in Dinslaken:

0281/ 107-1823 Oder: poststelle.wesel@polizei.nrw.de

