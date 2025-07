Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - vers. Einbruch in Tierarztpraxis

Am Samstag, 05. Juli 2025 gegen 01:16 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Linderner Straße und versuchten sich gewaltsam Zugang zu einer dortigen Tierarztpraxis zu verschaffen. Beim Versuch gewaltsam ein Fenster zu öffnen wurde akustischer Alarm ausgelöst, daraufhin ließen die Täter von einer weiteren Tatbegehung ab und flüchteten. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Sonntag, 06. Juli 2025 gegen 11:30 Uhr befuhr ein 18-jähriger Heranwachsender aus Friesoythe mit seinem Pkw die Vreesner Straße in Richtung Peheim. In einer Rechtskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Hierdurch wurde er schwer verletzt, seine 14-jährige Beifahrerin erlitt leicht Verletzungen. Beide wurden in ein Krankenhaus transportiert.

Essen (Old.) - Fahrt endet im Garten eines Wohnhauses

Am Sonntag, 06. Juli 2025 gegen 20:40 Uhr befuhr ein 18-jähriger Heranwachsender aus Essen mit einem Pkw den Windmühlenweg in Richtung Akazienweg. Beim Abbiegen in Richtung Akazienweg kam er aus unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kam in einem Garten zum Stehen. Hierbei beschädigte er einen Schaukasten, einen Holzzaun sowie einen Wintergarten. Es entstand ein Schaden von rund 20.500,00 Euro. Sowohl der 18-Jährige, als auch seine Mitfahrer, ein 26-jähriger Mann aus Quakenbrück und ein 33-jähriger Mann aus Essen, blieben unverletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall / Verursacherin unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 07. Juli 2025 gegen 02:10 Uhr befuhr eine 31-jährige Frau aus Cloppenburg mit ihrem Pkw die K 168 in Richtung Höltinghausen und bog auf die B 72 auf. Hierbei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

