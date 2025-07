Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel - Brand in Imbiss Am Sonntag, 06. Juli 2025 gegen 20:31 Uhr kam es in einem Imbiss in der Straße Am Karlsberg zu einem Brand. Bei dem Versuch in Brand geratene Lebensmittel auf dem Grill zu löschen geriet die Dunstabzugsanlage in Brand. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Barßel gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. ...

