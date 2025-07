Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Diebstahl von Baustelle

In der Zeit von Donnerstag, 03. Juli 2025 17:30 Uhr bis Montag, 07. Juli 2025 07:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück im Höger Weg, verschafften sich Zugang zum Gelände einer Baustelle und entwendeten Werkzeuge und Arbeitsmaterial. Eine Schadenssumme liegt nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Unbekannte beschädigten Bushaltestellenhäuschen

In der Zeit von Donnerstag, 03. Juli 2025 00:01 Uhr bis Freitag, 04. Juli 2025 07:38 Uhr beschädigten unbekannte ein Bushaltestellenhäuschen in der Linderner Straße. Die Unbekannten beschädigten vermutlich mit einem Stein die Scheiben. Der Schaden wurde auf 400,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Molbergen - Unbekannte beschädigten Eingangstür

In der Zeit von Sonntag, 06. Juli 2025 13:00 Uhr bis Montag, 07. Juli 2025 08:45 Uhr beschädigten unbekannte eine Eingangstür in der Straße Alter Schützenplatz. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen (Tel.: 04475/941220) entgegen.

Cloppenburg - Tätlicher Angriff

Am Montag, 07. Juli 2025 gegen 13:16 Uhr kam es beim Fahrradstand eines Supermarktes in der Cappelner Straße zu einem versuchten Fahrraddiebstahl. Ein 21-jähriger Mann aus Friesoythe versuchte Fahrräder aus dem Stand zu entwenden. Zeugen meldeten den Vorfall. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen sprachen sie den 21-Jährigen an, dieser griff die Einsatzkräfte unvermittelt an. Der Mann konnte mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht werden. Er wurde dem Gewahrsamsbereich der Polizei zugeführt, zudem wurde eine Blutprobe entnommen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 04. Juli 2025 in der Zeit zwischen 20:15 Uhr bis 22:30 Uhr beschädigte ein derzei unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Audi A1 schwarz. Der Pkw war an der Osterstraße in Höhe des Kinos abgestellt worden. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Essen (Old.) - Kran fällt auf Fahrbahn

Am Montag, 07. Juli 2025 gegen 14:40 Uhr kam es auf der B 68, zwischen Essen und Ahausen zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Mann aus Drebber befuhr mit einem Sattelschlepper samt Auflieger die B 68 in Richtung Quakenbrück. Auf einer Brücke löste sich der Ladekran und fiel auf die Fahrbahn. Es entstand ein Schaden von ca. 5.000,00 Euro.

Emstek / OT Bühren - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 07. Juli 2025 gegen 16:40 Uhr befuhr eine 40-jähirge Frau aus Lindern mit ihrem Pkw die B 72 in Richtung Schneiderkrug. Beim Spurwechsel scherte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Lkw scharf vor der 40-Jährigen ein, diese wich nach links aus und prallte gegen einen Bordstein, sodass die Vorderachse brach. Es entstand ein Schaden von 5.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

