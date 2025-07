Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Zeugenaufruf

Am Freitag, 30. Mai 2025 gegen 16:23 Uhr meldeten Zeugen, dass eine männliche Person mehreren Kindern und Jugendlichen Marihuana anbieten solle. Die Meldenden und der Verursacher befanden sich auf dem Gelände eines Jahrmarktes in der Straße Am Markt beim dortigen Auto Scooter. Der Verursacher konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 30 Jahre alt - dünne Statur - Camouflage Hose - schwarzer Hoodie - schwarze Schuhe - Tüte mit der Aufschrift "Lidl" dabei

Personen, welche den beschriebenen Vorfall ebenfalls beobachtet haben, oder Eltern, deren Kinder eventuell von der Person etwas angeboten bekommen haben könnten, werden gebeten sich mit der Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) in Verbindung zu setzen.

Essen (Old.) - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Samstag, 05. Juli 2025 21:09 Uhr bis Sonntag, 06. Juli 2025 09:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Wilhelmstraße und beschädigten die vier Reifen eines Ford Fiesta, welcher dort abgestellt worden war. Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/924700) entgegen.

Essen (Old.) - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Montag, 07. Juli 2025 16:00 Uhr bis Dienstag, 08. Juli 2025 07:38 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Laternenpfahl in der Lange Straße. Es entstand ein Schaden von ca. 3.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/924700) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell