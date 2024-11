POL-PPKO: Unfall auf der B256

Koblenz (ots) - In Bezug auf die am 08.11.24 veröffentlichte Fahndung nach der 14-jährigen Thalina Sophie Krüger teilt die Polizei mit, dass die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen zum Erfolg führten. Das Mädchen konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndungsmaßnahmen werden eingestellt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Pressestelle Telefon: ...

mehr