Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Brand in Wäscherei Am Montag, 07. Juli 2025 gegen 17:45 Uhr kam es zu einem Brand in einer Wäscherei in der Straße Am Sternbusch. Aus unbekannter Ursache geriet ein Industrietrockner in Brand. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Vechta gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest. Dinklage - Verkehrsunfall mit ...

