Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auseinandersetzung vor Gaststätte - Polizei stellt Schläger

Minden (ots)

(TB) Zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen in der Mindener Innenstadt, kam es in den Morgenstunden des Freitags. Die flüchtenden Täter konnten von der Polizei gestellt werden.

Gegen zwei Uhr eskalierte ein Streit vor einer Gaststätte in der Straße "Markt". Ein Zeuge, der die Auseinandersetzung schlichten wollte, wurde hierbei von mehreren Aggressoren angegriffen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge schlugen die Männer zunächst auf den Stemweder (28) ein und traten auch noch auf den später am Boden liegenden. Zudem sollen die Schläger auch mit Biergläsern um sich geworfen zu haben. Noch vor Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzungen flohen die zunächst Unbekannten. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte drei Männer (18, 20, und 23) aus Minden gestellt werden. In Folge weiterer Ermittlungen geriet zudem ein 21-jähriger Mindener in den Fokus der Beamten. Der verletzte Stemweder begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Während ergänzender Ermittlungen stießen die Beamten im Klinikum Minden noch auf einen 36-Jährigen aus dem Vereinigten Königreich, der eine kleine Schnittverletzung an der Hand behandeln ließ. Beim 23-jährigen Mindener wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell