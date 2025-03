Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Geschäftseinbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Zwischen Montag, 10. März und Dienstag, 11. März verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zutritt zu zwei Geschäften im Stadtgebiet. In beiden Fällen entwendeten sie Bargeld.

Ein Einbruch ereignete sich zwischen 18.30 und 6 Uhr in eine Reinigungsfirma an der Viersener Straße. Der andere Einbruch fand im Zeitraum zwischen 21.30 und 8.40 Uhr in einen Friseursalon an der Straße Berliner Platz statt.

Die Polizei Mönchengladbach bittet in beiden Fällen Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell