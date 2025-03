POL-MG: Pedelec-Training für Senioren - Jetzt anmelden!

Mönchengladbach (ots) - Am Freitagabend, 7. März, ist es im Ortsteil Sasserath an der Bundesstraße 59 zu einem Zusammenstoß zwischen einer Auto- und einer Radfahrerin gekommen, die hierdurch schwere Verletzungen davontrug. Gegen 17.35 Uhr begaben sich Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes der Feuerwehr zur B59 in Sasserath, wo es in unmittelbarer Nähe zur Autobahnauffahrt A44 einen Verkehrsunfall ...

