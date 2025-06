POL-MI: Mehrere Fahrzeugaufbrüche in Bad Oeynhausen - Polizei bittet um Hinweise

Stemwede (ots) - (TB) Am Veranstaltungsgelände Waldfrieden in Wehdem ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein tragischer Unfall, in deren Folge ein fünfjähriges Mädchen ums Leben kam. Den bisherigen Erkenntnissen nach befuhr gegen 16:45 Uhr ein 21-Jähriger mit einem Radlader die Bergstraße. Am Straßenrand befanden sich zu dem Zeitpunkt zwei Kinder (5, 8). Kurz vor den beiden Mädchen hielt der Espelkamper das ...

