POL-MI: Kind verstirbt infolge eines tragischen Unfalls

Stemwede (ots)

(TB) Am Veranstaltungsgelände Waldfrieden in Wehdem ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein tragischer Unfall, in deren Folge ein fünfjähriges Mädchen ums Leben kam.

Den bisherigen Erkenntnissen nach befuhr gegen 16:45 Uhr ein 21-Jähriger mit einem Radlader die Bergstraße. Am Straßenrand befanden sich zu dem Zeitpunkt zwei Kinder (5, 8). Kurz vor den beiden Mädchen hielt der Espelkamper das Fahrzeug an. Nachdem die Ältere die Straßenseite wechselte, fuhr der junge Mann aus bisher unbekannten Gründen wieder an. Hierbei geriet die Fünfjährige unter das Vorderrad des Radladers und zog sich schwerste Verletzungen zu.

Zur Bergung des Kindes wurde die Feuerwehr Stemwede alarmiert. Neben weiteren Rettungskräften war auch ein Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber eingesetzt, womit die Verletzte dem Johannes Wesling Klinikum Minden zugeführt wurde. Zudem waren ein Unfallteam der Polizei Paderborn sowie Notfallseelsorger in den Einsatz eingebunden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Einsatzkräfte beim Radlader-Fahrer drogentypische Auffälligkeiten, welche durch einen freiwilligen Drogentests bestätigt wurden. Daher folgte eine Blutprobenentnahme. Der Radlader, das Handy sowie der Führerschein des Fahrers wurden sichergestellt.

Trotz intensivmedizinischer Behandlung erlag das Kind in der Nacht seinen schweren Verletzungen.

