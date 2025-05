Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Brand in Bad Nenndorf

Bad Nenndorf (ots)

(Thi) Am 30.05.2025, gegen 03:09 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung zunächst zu einem mutmaßlichen Einbruchsdiebstahl mit Täter vor Ort zur Anschrift Harrenhorst 20 nach Bad Nenndorf entsandt. Eine Anwohnerin hatte verdächtige Geräusche aus der oberen Wohnung wahrgenommen und den Notruf gewählt. Auf der Anfahrt wurde der Funkstreifenwagenbesatzung mitgeteilt, dass es in dem Haus an der Einsatzörtlichkeit brennt. Daraufhin wurde die Feuerwehr ebenfalls alarmiert.

Am Einsatzort angekommen, trafen die Beamten auf der Straße vor dem Haus auf die Meldende mit ihrer Familie, welche die Wohnung im Untergeschoss bewohnen. Auf Nachfrage gaben sie an, dass sich keine weiteren Bewohnenden mehr im Haus aufhalten würden. Zu diesem Zeitpunkt konnte eine zunehmende Rauchentwicklung aus einem angekippten Fenster im Obergeschoss festgestellt werden. Nach Eintreffen der Feuerwehr begann diese unmittelbar mit den Löschmaßnahmen. Eine Nachschau nach dem möglichen Aufenthalt von Personen in den von dem Brand betroffenen sowie der weiteren begehbaren Gebäudeteile verlief negativ.

Der materielle Gebäudeschaden wird auf ca. 150.000 EUR geschätzt. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand kein Personenschaden. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme durch die eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung ergibt sich nach ersten Erkenntnissen der Verdacht der vorsätzlichen schweren Brandstiftung gegen unbekannte Täter. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Hauszugänge wurden versiegelt und die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell