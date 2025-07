Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - vers. Einbruch in Einfamilienhaus

Am Donnerstag, 10. Juli 2025 gegen 02:10 Uhr begaben sich unbekannte maskierte Täter auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Norderneystraße. Nachdem der akustische Alarm eingeschaltet wurde entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Lastrup - Traktorbrand

Am Mittwoch, 09. Juli 2025 gegen 10:45 Uhr geriet aus unbekannter Ursache ein Kabel eines Traktors in der Straße Am Brutberg in Brand. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Lastrup gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

