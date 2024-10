Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für den Berichtszeitraum, Freitag, 11.10.2024, 12:00 Uhr bis Sonntag, 13.10.2024, 10:00 Uhr

Neuwied (ots)

Im Berichtszeitraum ereigneten sich neunzehn Verkehrsunfälle mit reinen Sachschäden, wobei sich in zwei Fällen die Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernten.

Bei einem weiteren Verkehrsunfall zog sich ein allein beteiligter 36jähriger Fahrzeugführer leichte Verletzungen zu. Der Mann fuhr dabei am Freitag, 11.10.2024, 15:15 Uhr die Bundesstraße 42 von Neuwied kommend in Fahrtrichtung Bendorf. An der Abfahrt Neuwied-Block kam der Fahrzeugführer mit seinem Kleinwagen, Marke Peugeot aufgrund der regennassen Fahrbahn und einer nicht angepaßten Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und fuhr in den unbefestigten Seitenstreifen. Hier überschlug sich der PKW ein Mal und kam dann auf allen vier Reifen zum Stillstand. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Neuwieder Krankenhaus eingeliefert. Der verunfallte PKW wurde abgeschleppt und dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden sein.

Ein weiterer Kleinwagen wurde bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen, 13.10.2024, 00:57 Uhr in Neuwied Niederbieber komplett zerstört. Ein 18jähriger Fahranfänger befuhr dabei die Nodhausener Straße aus Richtung Segendorf kommend und kam an der Einmündung Nodhausener Straße / Am Hammergraben von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer zog sich dabei schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Im Rahmen der Erstversorgung und Unfallaufnahme wurde eine Alkoholeinwirkung bei dem Fahrer festgestellt. Der PKW, Marke Smart wurde abgeschleppt, der Fahrer wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen.

Die Aufmerksamkeit der Polizei vollumfänglich auf sich zog eine 45jährige Frau aus Neuwied, die am Freitagabend 11.10.2024, 21:40 Uhr, mit ihrem PKW durch die Andernacher Straße in Neuwied fuhr. Nicht nur, dass der PKW komplett ohne Beleuchtung geführt wurde, was die Polizei schon zum Anhalten des PKW bewegt hätte, aber nachdem eine Lichtsignalanlage in der Andernacher Straße bereits mehrere Sekunden "Rotlicht" angezeigt hatte, überfuhr der PKW einfach das Haltesignal und wurde umgehend von der Polizei gestoppt. Die verantwortliche Fahrzeugführerin konnte zudem keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen, weshalb die Fahrt für sie vor Ort beendet war. Gegen die Frau wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein Strafverfahren eingeleitet, zudem Ordnungswidrigkeiten wegen des Führens des Fahrzeugs ohne Beleuchtung und den Rotlichtverstoß.

In einer Gaststätte in Neuwied-Engers kam es am Samstagmorgen, 12.10.2024, 00:55 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt. Bei der Aufnahme in dem Lokal vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich der Beschuldigte bereits vom Tatort entfernt hatte. Nichtsdestotrotz kam es vor Ort dann durch zuvor unbeteiligte Personen der Auseinandersetzung zu verbalen und nachfolgend tätlichen Angriffen auf die eingesetzten Polizeibeamten. Nachdem Verstärkungskräfte eingetroffen waren, konnte die Lage befriedigt werden. Es wurden Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung aufgenommen und Personen dem Gewahrsam zugeführt.

Ebenfalls renitent verhielt sich ein 34jähriger Mann aus dem Kreis Neuwied, der am Freitag, 11.10.2024, 12:11 Uhr, der versuchte in einem Neuwieder Lebensmittelgeschäft 2 Dosen Energy Drinks zu entwenden. Dies wurde durch einen eingesetzten Ladendetektiv beobachtet, der den Täter dann auf die beiden Dosen ansprach. Der Ladendieb versuchte sich jedoch mit körperlicher Gewalt dem Ladendetektiv zu entziehen, so dass es zu einer Rangelei der beiden Männer kommt. Hier behielt der 26jährige Ladendetektiv die Oberhand und konnte den Täter überwältigen und vor Ort bis zum Eintreffen der Streife festhalten. Der Täter wird sich nun wegen eines räuberischem Diebstahls verantworten müssen, der Warenwert der beiden Dosen beträgt einen Euro!

