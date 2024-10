Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: PKW ohne Versicherung - Fahrer ohne Führerschein

Bad Hönningen (ots)

Am Samstagmittag fiel einer Streife der Polizeiinspektion Linz ein roter Kleinwagen in der Hauptstraße in Bad Hönningen auf, an dem offenkundig die Siegel an den Kennzeichen fehlten. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Versicherungsschutz des PKW erloschen war. Weiterhin räumte der 33-jährige Fahrer ein, dass er gar keinen Führerschein besitzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

