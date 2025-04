Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Bei Spiegelunfall verletzt++Auffahrunfall auf Autobahn - Zeugen gesucht++Täter nach Einbruch mit Hubschrauber gesucht++Kind auf Fahrrad angefahren++Drei Verletzte und hoher Sachschaden+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Bei Spiegelunfall verletzt+ Langwedel. Bei einem Spiegelunfall zwischen zwei entgegenkommenden Lkw auf der Grasdorfer Straße am Dienstagmorgen wurde ein 45-jähriger Fahrer leicht verletzt. Nach ersten Informationen war das Fenster des 45-Jährigen geöffnet und er wurde von einigen Spiegelteilen getroffen. Ein Rettungswagen versorgte die Verletzungen.

+Auffahrunfall auf Autobahn - Zeugen gesucht+ Ottersberg/A1. Auf der A1 in Richtung Münster, zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten, kam es am Dienstag, gegen 10.15 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen wechselte eine 30-jährige Fahrerin eines VW von dem mittleren auf den linken Fahrstreifen und es kam zur Kollision mit einem von hinten heranfahrenden Audi eines 29-jährigen Fahrers. Bei dem Zusammenstoß wurden die 30-Jährige und ihre Beifahrerin leicht verletzt.

Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Langwedel unter 04232-94690 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Täter nach Einbruch mit Hubschrauber gesucht+ Lilienthal. Am Dienstag, gegen 22:30 Uhr, brachen zwei bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Butendik. Während die Täter sich Zutritt in das Haus verschafften, informierte ein anwesender 44-jähriger Bewohner die Polizei und versteckte sich vor den Tätern.

Noch während sich die Täter im Haus aufhielten, trafen die ersten Einsatzkräfte am Tatort ein. Als die Täter die Polizeibeamten bemerkten, flüchteten sie weiter in das Haus und trafen dort auf den 44-Jährigen. Es entstand eine kurze körperliche Auseinandersetzung.

Im Verlauf gelang es den Tätern, aus dem Haus zu flüchten. Einer der Täter konnte auf dem Grundstück noch gestellt werden. Bei dem Versuch, den Mann festzunehmen, stürzten der Polizeibeamte und der Täter eine Abgrenzung hinunter. Der Polizeibeamte verletzte sich bei dem Sturz und musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beide Täter konnten schließlich zu Fuß über Weiden in Richtung Amtmann-Schroeter-Straße flüchten. Ob sie aus dem Haus etwas entwenden könnten, ist noch unklar.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der unter anderem ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, führte nicht zum Auffinden der beiden Täter.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den beiden Tätern haben oder sie möglicherweise gesehen habe, sich beim Polizeikommissariat in Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Kind auf Fahrrad angefahren+ Ritterhude. Bei einer Fußgängerampel in der Bremer Straße wurde am Dienstagmorgen, gegen 07.40 Uhr, ein Kind auf einem Fahrrad leicht verletzt. Eine 62 Jahre alte Fahrerin eines Renault wollte von der Falkenstraße nach rechts auf die B74 abbiegen. Beim Abbiegen übersah sie den Jungen, welcher von links bei Grünlicht die Fußgängerampel überquerte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Junge. Er kam vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

+Drei Verletzte und hoher Sachschaden+ Lilienthal. Am Dienstag, gegen 14.15 Uhr, wollte eine 53-jährige Fahrerin eines Toyota nach links auf die K9 abbiegen und übersah dabei den von links kommenden und bevorrechtigten 39-Jährigen in seinem Audi. Durch den Zusammenstoß entstand ein geschätzter Sachschaden von 28.000 Euro. Der Fahrer und die Fahrerin, sowie eine Beifahrerin aus dem Toyota wurden leicht verletzt und kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

