HZA-R: Feierliche Eröffnung des Zollamts Oberpfalz - Zweiter Bürgermeister kehrt zu seinem alten Arbeitsplatz zurück

Am 01.04.2025 wurde das neue Zollamt Oberpfalz feierlich eröffnet. Das Zollamt entstand aus der Zusammenlegung der bisherigen Zollämter Weiden-Waidhaus und Amberg. Bei der Eröffnung waren die Zöllnerinnen und Zöllner, die das Projekt innerhalb kurzer Zeit auf die Beine stellten, sowie der zweite Bürgermeister von Weiden i.d. Opf., Lothar Höher, anwesend.

Flexible Abfertigung an zwei Standorten

Ein großer Vorteil des neuen Zollamts ist die flexible Abfertigung an den Standorten Waidhaus und Amberg. Unternehmen und Privatpersonen können ihre Waren flexibel an beiden Standorten abfertigen lassen, was vorher nicht möglich war.

Neuer Standort in Weiden: Fokus auf Postsendungen und Truppenzollrecht

Am Standort Weiden werden jetzt nur noch Postsendungen und Waren, die unter das Truppenzollrecht fallen, abgefertigt. Durch den Wegfall der klassischen Warenabfertigung am Standort, nehmen jetzt einige ortsansässige Unternehmen Vereinfachungen in Anspruch: Die Waren müssen nur noch in Ausnahmefällen zum Zollamt gebracht werden, was zuvor bei jeder Abfertigung notwendig war. Für Postkunden ist der neue Standort in der Asylstraße besonders günstig, da er zentraler liegt als der vorherige.

Kosteneinsparungen durch Standortaufgabe

Durch die Aufgabe der Liegenschaft in der Dr.-Müller-Straße spart der Bund zudem erhebliche Miet- und Renovierungskosten, die den Bundeshaushalt belastet hätten.

Bürgermeister kehrt zu seinem alten Arbeitsplatz zurück

Der zweite Bürgermeister Lothar Höher zeigte sich bei der Eröffnung besonders erfreut: "Für mich ist es ein ganz besonderer Moment, an diesem Ort zu stehen. In meiner Zeit als Pressesprecher von Gustl Lang habe ich in den Räumen des neuen Zollamts gearbeitet. Ich wünsche den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel Erfolg und Freude an ihrem neuen Arbeitsplatz."

